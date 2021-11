UCI Track Champions League

Harrie Lavreysen a fait parler la poudre. Samedi soir à Panevežys, le Néerlandais s’est montré le plus fort des sprinteurs lors de la 2e manche de la Ligue des Champions. Le multiple champion du monde et olympique a remporté le keirin puis la vitesse pour conforter son maillot bleu ciel de leader en sprint, qu’il portait déjà à l’issue de la 1re manche tenue il y a trois semaines à Majorque. Lavreysen n’a pas été le seul à faire le doublé dans la chaude ambiance du vélodrome lituanien. Sebastian Mora et Katie Archibald l’ont imité chez les endurants.

Si le keirin a pour lui été une formalité, Lavreysen ne s’est pas vraiment baladé en finale de la vitesse, clou du spectacle de cette 2e grande soirée de la Ligue des Champions. Nicholas Paul lui a offert une fière résistance en tentant de le surprendre à deux tours de l’arrivée.

Mais le Trinidadien a fini par rendre les armes, dans les tous derniers mètres de la dernière ligne droite. Au général, Lavreysen possède désormais 18 points d’avance sur l'Allemand Stefan Botticher et 30 sur son compatriote Jeffrey Hoogland. Il prend déjà une belle option sur la victoire finale, alors qu’il reste encore trois manches - les deux suivantes se tiendront les 3 et 4 décembre à Londres.

Harrie Lavreysen survole le keirin, Rayan Helal finit au pied du podium

Mora et Archibald la jouent comme Strong

La suprématie était en revanche allemande chez les sprinteuses. Emma Hinze a remporté la vitesse devant la Canadienne Lauriane Genest et conforte son leadership au général. Elle possède 18 points d’avance sur sa compatriote Lea Friedrich, lauréate elle du keirin.

Décevant devant son public à Majorque, Sebastian Mora a cette fois fait le show L’Espagnol a dominé le scratch avant de doubler la mise lors de l’élimination, devant Aaron Gate. Il fait donc comme Corbin Strong, qui avait remporté les deux épreuves d’endurance sur l’île espagnole. Le Néo-zélandais a lui légèrement déçu en terminant 8e du scratch puis de l’élimination. Il perd ainsi, pour deux points, sa tunique bleu de leader au profit de Mora au classement général des endurants.

Chez les endurantes, Katie Archibald a également fait carton plein. Lauréate du scratch en s’imposant au sprint - et après avoir été la première à attaquer en début de course - la Britannique a ensuite remporté l’élimination. Un bilan “parfait” pour la championne olympique de l’américaine. Déjà leader à l’issue de la 1re manche, elle conforte sa position en possédant désormais 13 points d’avance sur la prometteuse canadienne Maggie Coles-Lyster.

Katie Archibald en démonstration sur l'élimination : son succès en vidéo

Wild perd gros, Helal et Gros au pied du podium

Victime d’un incident, Kirsten Wild a déchaussé dès le début de l’élimination. La Néerlandaise n’a pas été repêchée par le jury des commissaires et s’est donc classée 18e et dernière de l’épreuve. Un énorme coup dur pour la multiple championne du monde dans la course au général.

Repêché en finale du keirin suite à la disqualification du Colombien Quintero, Rayan Helal s’est classé 4e du keirin. Même place en vitesse pour Mathilde Gros, qui avait été sortie en demi-finale par la future vainqueure Emma Hinze. Tom Derache n’a lui pas passé le moindre tour, comme à Majorque. Pour un premier podium tricolore, il faudra donc attendre encore un peu. Peut-être dès vendredi prochain, dans la capitale anglaise.

