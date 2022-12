Cyclisme sur piste

La palette - "Peut-être un moment de panique" : Comment Harrie Lavreysen s’est fait avoir par Matthew Richardson

UCI TRACK CHAMPIONS LEAGUE - Samedi à Londres, Matthew Richardson a tout gagné lors du keirin final : la course, et le trophée dans la catégorie "sprint messieurs". Pour cela, il a dû battre Harrie Lavreysen, le monstre de la vitesse. L'Australien a parfaitement exploité la tentative d'anticipation du Français Tom Derache et la réaction de Lavreysen, comme l'explique Arnaud Tournant dans "les RP".

00:03:10, il y a une heure