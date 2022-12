Cyclisme sur piste

UCI TCL | 5e étape | Mathilde Gros garde son destin en main : sa série victorieuse en vitesse

UCI TRACK CHAMPIONS LEAGUE - Une Française qui continue de briller. Mathilde Gros est leader du classement "sprint dames", au départ de la dixième et dernière épreuve de cette catégorie, samedi à Londres. La championne du monde a fait un pas de plus vers le sacre, en gagnant sa série de vitesse. Voici sa course en vidéo. La Ligue des champions de cyclisme sur piste est à suivre sur Eurosport.

00:01:25, il y a 27 minutes