Cyclisme sur piste

UCI TCL - Katie Archibald grignote face à Jennifer Valente : l'arrivée du scratch de la 5e étape en vidéo

UCI TRACK CHAMPIONS LEAGUE - Chloe Moran et Sarah Van Dam ont anticipé pour battre Katie Archibald (3e) et Jennifer Valente (4e), ce samedi à Londres, lors du scratch. Archibald a grignoté par rapport à Valente, revenant à 6 points de la leader du classement "endurance dames". Suspense maintenu avant l'élimination, à suivre sur Eurosport ce samedi soir. La fin de course en vidéo.

00:02:12, il y a 18 minutes