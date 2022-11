Le casting est connu. Le nom des trente-six "endurants" de la Ligue des champions de cyclisme sur piste 2022 a été dévoilé ce mercredi. Dix-huit femmes et dix-huit hommes seront sur la ligne de départ, dès le samedi 12 novembre à Majorque.

La compétition va s’étendre sur cinq étapes, jusqu’à Londres le 3 décembre, et sera à suivre sur Eurosport. Le Français Benjamin Thomas n’y prendra pas part, contrairement à ce qui avait été annoncé. Absent lors de la 1re édition, il va aussi manquer la 2e, éreinté.

"Pas dans les meilleures conditions"

"J'ai montré des signes de fatigue lors des Championnats du monde, et même s'ils se sont bien déroulés pour moi (or sur la madison avec Donavan Grondin et argent sur l'omnium, NDLR), ils ont été vraiment difficiles après une longue saison sur route", explique Thomas.

Le coureur de Cofidis ne voulait pas être l'ombre de lui-même : "Je n'aurais pas pu débuter l'UCI Track Champions League dans les meilleures conditions, ni réaliser mes meilleures performances, c'est pourquoi j'ai pris cette décision difficile." Il ne contestera donc pas à Gavin Hoover le titre en endurance.

Archibald - Kenny, ça promet

Hoover, en revanche, sera en lice pour le doublé. Sebastian Mora, son dauphin en 2021 sera aussi de la partie, dans une compétition masculine un peu moins relevée que son pendant féminin. La star Katie Archibald aura fort à faire, face à sa compatriote britannique Laura Kenny, quintuple championne olympique qui va découvrir l'UCI TCL. Jennifer Valente et Rachele Barbieri seront aussi à suivre de près.

Gros au rendez-vous en vitesse

Déjà annoncée il y a quelques jours, la sélection des spécialistes de la vitesse, avec Harrie Lavreysen ou autre Mathilde Gros mais sans Emma Hinze, a fière allure.

