Cyclisme sur piste

UCI TRACK CHAMPIONS LEAGUE | Harrie Lavreysen - Matthew Richardson, les joutes d’un duel XXL en vidéo avant son épilogue

UCI TRACK CHAMPIONS LEAGUE - Harrie Lavreysen est en tête du classement "sprint" de l'UCI TCL, avant son dénouement en fin de semaine à Londres (2 et 3 décembre). Mais le monstre de la vitesse a trouvé un rival. Après six affrontements (trois en vitesse individuelle, trois en keirin), Matthew Richardson et lui affichent trois succès. Voici une compilation du duel qui anime l'édition 2022 en vidéo.

00:03:13, il y a 43 minutes