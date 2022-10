Un plateau de rêve. Pour sa deuxième édition, l'UCI Track Champions League attire des pistard(e)s de renom. L'instance internationale de la discipline a révélé, vendredi, l'identité des prochains participants et participantes de la compétition reine du cyclisme sur piste. Parmi eux, seront présents huit nouveaux champions du monde, sacrés il y a quelques jours au Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Toutes deux couronnées respectivement sur la vitesse et sur le 500m, Mathilde Gros , pré-qualifiée, et Marie-Divine Kouame seront les fers de lance des représentants tricolores. Avec elles, on retrouvera également la légende néerlandaise Jeffrey Hoogland, qui a remporté un septième maillot arc-en-ciel sur le kilomètre lors des Mondiaux.