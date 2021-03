Cyclisme

A Travers la Flandre - Elia Viviani ne jouera pas la victoire : sa chute en vidéo

A TRAVERS LA FLANDRE - Quelques jours après sa première victoire chez Cofidis, plus d'un an après son arrivée, Elia Viviani a joué de malchance en chutant alors que la course n'était pas encore tout à fait lancée.

