Cyclisme

A Travers la Flandre - Van der Poel sort dans le Berg Ten Houte avec cinq autres coureurs

A TRAVERS LA FLANDRE - Mathieu van der Poel et cinq autres coureurs comprenant Ben Turner, Tom Pidcock, Stefan Kung, Tiesj Benoot et Victor Campenaert ont placé une attaque dans le Berg Ten Houte, à un peu plus de 60 km de l'arrivée d'A Travers la Flandre, mercredi. Tadej Pogacar s'est retrouvé piégé et n'a pas réussi à se hisser dans ce groupe de costauds.

00:02:08, il y a 10 minutes