Qui succèdera à Julian Alaphilippe au palmarès du Vélo d'Or ? La réponse devrait tomber début décembre mais la liste des 15 noms est connue si l'on en croit plusieurs médias, dont Cyclingnews. Si le Français, champion du monde 2020, a des arguments, ses adversaires, Tadej Pogacar, Primoz Roglic ou Wout Van Aert en tête, en ont aussi de solides.

A l'issue de cette saison particulière, aucun nom ne se détache réellement même si le palmarès de Primoz Roglic (la Vuelta et Liège-Bastogne-Liège notamment) parle pour lui. Reste à savoir si l'énorme déception du Tour de France peut lui porter préjudice. Vainqueur à 21 ans seulement, Tadej Pogacar a pour lui le vent de fraîcheur de la jeunesse et une victoire sur la plus grande course du monde.

Van Aert, prime à la régularité ?

A ne pas négliger non plus évidemment, Wout Van Aert. Le Belge de la Jumbo-Visma a été présent tout au long de la "deuxième" saison, remportant Milan-Sanremo début août et prenant la deuxième place du Tour des Flandres à la mi-octobre. Son bourreau ce jour-là, Mathieu van der Poel, fait lui aussi partie de la sélection, tout comme Tao Geoghegan Hart, lauréat du Giro, ou encore le jeune Remco Evenepoel qui a crevé l'écran avant sa terrible chute au Tour de Lombardie.

Deux femmes sont aussi en course pour le titre et il faudra compter avec elles puisque Pauline Ferrand-Prévot a décroché les titres de championne d'Europe et du monde de cross-country et qu'Anna van der Breggen a été sacrée championne du monde sur route. La Néerlandaise a aussi remporté les titres mondiaux et européens sur le contre-la-montre ainsi que le Tour d'Italie et la Flèche Wallonne.

La liste des 15 nominés pour le Vélo d'Or 2020 :

Tao Geoghegan Hart, Pauline Ferrand-Prévot, Caleb Ewan, Julian Alaphilippe, Filippo Ganna, Jakob Fuglsang, Primoz Roglic, Anna van der Breggen, Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel, Wout van Aert, Marc Hirschi, Daniel Martinez, Remco Evenepoel, Sam Bennett.

