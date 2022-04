Cyclisme

Donné pour battu, Mathieu van der Poel a remporté un sprint de folie pour dégoûter Julian Alaphilippe lors de l'Amstel

AMSTEL GOLD RACE - Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) a remporté une course de folie au scénario incroyable ! Largué après avoir attaqué le premier, le Néerlandais est revenu dans les derniers hectomètres pour l'emporter devant Simon Clarke (EF Education First) et Jakob Fuglsang (Astana). Julian Alaphillipe termine 4e.

00:03:00, 21/04/2019 à 15:43