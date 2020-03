Prévue le 19 avril, l'Amstel Gold Race a été reportée en raison de la pandémie de coronavirus, ont annoncé mercredi les organisateurs de la classique cycliste néerlandaise. Cette annonce, qui concerne à la fois les éditions masculine et féminine de l'épreuve, fait suite à une série d'annulations dans le monde du cyclisme, dont Paris-Roubaix et le Tour des Flandres.

"C'est une décision difficile à prendre et c'est vraiment dommage, a indiqué le directeur de course Leo van Vliet dans un communiqué. Mais nous n'avons pas d'autre choix... L'Amstel Gold Race arrive trop tôt pour garantir une édition sans problème", a-t-il ajouté. Les organisateurs de la course ont indiqué "espérer" trouver une nouvelle date avec l'Union cycliste internationale (UCI), même si une reprogrammation cette année semble "incertaine".