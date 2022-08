Cyclisme

Artic Race of Norway - Après un long raid à l'avant, Andreas Leknessund (DSM) remporte la 4e étape et le général

ARCTIC RACE OF NORWAY - Andreas Leknessund (Team DSM) a surpris tout le monde. Parti avec deux camarades d'échappée à plus de 90 km de l'arrivée, le Norvégien termine la 4e et dernière étape de l'Arctic Race of Norway en solitaire à Trondheim avec sufisamment d'avance pour remporter le classement général. Revivez en vidéo son arrivée victorieuse.

00:01:50, il y a 20 minutes