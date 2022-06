Cyclisme

Arnaud Démare, 6e de la course en ligne des Championnats de France : "On sait qu'on veut nous faire la peau"

CHAMPIONNATS DE FRANCE - Arnaud Démare est déçu. Il n'a pris que la 6e place de la course en ligne, ce dimanche à Cholet, alors qu'il avait la casquette de favori. Le sprinteur de la Groupama-FDJ débriefe l'épreuve au micro de FX Rallet, pour Eurosport : "C'était très tactique aujourd'hui et on est battu". Il déplore par ailleurs une "crevaison lente" qui l'a pénalisé dans le final. Son interview.

00:00:53, il y a une heure