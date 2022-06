Cyclisme

Tour de Belgique, 5e étape - Fabio Jakobsen (Quick -Step - Alpha Vinyl Team) conclut en force

TOUR DE BELGIQUE - Le Néerlandais Fabio Jakobsen (Quick -Step - Alpha Vinyl) a dominé le sprint massif qui a conlu la 5e et dernière étape, dimanche à Beringen, en battant les Belges Jasper Philipsen (Alpecin - Fenix) et Gerben Thjssen (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) et l'Irlandais Sam Bennett (Bora - Hansgore). La victoire finale est revenue à son coéquipier suisse Mauro Schmid.

00:01:37, il y a 2 heures