Cyclisme

Tour du Benelux : La victoire de Tim Merlier (Alpecin) au sprint lors de la 4e étape

Le Belge Tim Merlier (Alpecin) a remporté la quatrième étape du Tour du Benelux en devançant au sprint le Danois Mads Pedersen et le Néerlandais Danny Van Poppel, jeudi à Ardooie (nord de la Belgique). Le Suisse Stefan Bissegger (Education First) reste leader à la veille de la cinquième étape durant laquelle le peloton gravira quinze petites côtes entre Riemst et Bilzen, toujours en Belgique.

