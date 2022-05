Déjà vainqueur cette saison de l'Etoile de Bessèges, Benjamin Thomas a remis ça vendredi, sur la deuxième étape des Boucles de la Mayenne, reliant Jublains à Pré-en-Pail-Saint-Samson. Le coureur de 26 ans (Cofidis) s'est imposé au sprint au terme de 171 kilomètres de course, et devient le nouveau leader du général. C'est sa 7e victoire chez les pros, la troisième de la saison.

Le Français Benoît Cosnefroy (AG2R Citroën) termine deuxième, comme en 2018 à ce même endroit, tandis que l'Espagnol Alex Aranburu Deba (Movistar) complète le podium. Thomas a règlé le sprint d'un groupe de six qui s'était formé dans la dernière difficulté de la journée. Samedi, les coureurs partiront pour la plus longue étape de l'épreuve (188 km), entre Saint-Berthevin et Chateau-Gontier.

Le classement de la 2 étape:

1. Benjamin Thomas (FRA, Codifis) en 8h23'25

2. Benoît Cosnefroy (FRA, Groupama-FDJ) m.t.

3. Alex Aranburu Deba (ESP, Movistar) m.t.

4. Finn Fisher-Black (NZL, UAE Team Emirates) m.t.

5. Julien Simon (FRA, Total Energies) m.t.

Le classement général :

1. Benjamin Thomas (FRA, Codifis) en 8h23'25

2. Benoît Cosnefroy (FRA, Groupama-FDJ) à 4.

3. Alex Aranburu Deba (ESP, Movistar) à 6.

4. Julien Simon (FRA, Total Energies) à 10.

5. Finn Fisher-Black (NZL, UAE Team Emirates) à 10.

