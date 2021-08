Deux sacrées têtes d'affiche. Tadej Pogacar, double vainqueur du Tour de France, reprend dimanche la compétition après sa médaille de bronze sur la course en ligne aux JO de Tokyo, lors de la 85e Bretagne Classic de Plouay où il retrouvera le champion du monde Julian Alaphilippe.

Epreuve du calendrier WorldTour, la reine des classiques bretonnes ne manque pas de concurrence entre la Vuelta, le Tour d'Allemagne et le Tour du Bénélux. Mais elle garde son attrait. Pour Pogacar (UAE Team Emirates), les 250,5 km de dimanche représentent avant tout une préparation pour ses objectifs de fin de saison : Championnats d'Europe et Mondiaux en septembre, Tour de Lombardie en octobre.

"Depuis Tokyo, j'ai réussi à retourner en Slovénie, dans ma ville natale de Komenda, et à saluer tous mes amis et ma famille, ce qui était vraiment sympa. Plouay, c'est un nouveau challenge pour moi", a expliqué le Slovène de 22 ans. A Plouay, il retrouvera son dauphin du Tour, le jeune Danois Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma).

"Les deux premiers du Tour (au départ de la Bretagne Classic), ce n'était plus arrivé depuis 1979, avec Bernard Hinault et Joop Zoetemelk", se réjouit Jean-Yves Tranvaux, la cheville ouvrière de Plouay, ravi aussi d'accueillir le maillot arc-en-ciel.

Julian Alaphilippe a effectué mercredi une rentrée très encourageante à l'occasion de la course des Raisins (13e), en Belgique, et son équipe Deceuninck-Quick Step fait figure de grande favorite.

Avec Alaphilippe mais aussi Davide Ballerini, Mattia Cattaneo, Tim Declerq et Mikkel Honoré, le "wolfpack" (la meute) ne manquera pas de cartouches pour faire exploser le peloton et signer un 53e succès cette saison, surtout que le parcours lui va à merveille.

Il s'agit d'un circuit de 250,5 km entre Plouay et la baie de Douarnenez, avec plus de 4 000 m de dénivelé. Dont notamment une section "gravel" (chemins) avec un passage à 11% à Saoutalarin, à environ 65 kilomètres de l'arrivée.

"C'est là que tout devrait commencer", prévoit Jean-Yves Tranvaux. "Cela va sortir et enchaîner. La Bosse du Pont-Neuf (1,5 km à 4,2%, à 2 km de l'arrivée) est une aubaîne pour Alaphilippe". Bien amené par un coéquipier, l'Australien Michael Matthews y avait construit sa victoire l'an dernier.

Cela ne serait pas pour déplaire à Alaphilippe : "Je me sens motivé, sans stress. Je veux me faire plaisir. C'est une course qui me correspond. Il y avait plusieurs options dans la gestion de mon programme jusqu'à la fin de la saison, mais c'est un bon choix d'aller en Bretagne, en plus avec le maillot de champion du monde sur les épaules. Cela me donne envie d'aller chercher un résultat".

Gaudu aussi de la partie

En plus d'Alaphilippe, de Pogacar et de Vingegaard, Plouay ne manque de prétendants, à commencer par Jasper Stuyven (Trek-Segafredo, lauréat de Milan-Sanremo cette année - vidéo ci-après), Giacomo Nizzolo (Qhubeka Assos) ou Diego Ulissi (UAE Team Emirates).

Côté français, outre Alaphilippe, les meilleures chances de trouver un successeur à Sylvain Chavanel, dernier vainqueur tricolore en 2014, reposeront sur les épaules de David Gaudu, Valentin Madouas (Groupama FDJ) ou encore Benoît Cosnefroy (AG2R Citroën Team).

