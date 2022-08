Cette fois, il n'a laissé personne le remonter. Battu par Marco Haller la semaine dernière sur la Bemer Cyclassics, Wout van Aert (Jumbo-Visma) a pris une forme de revanche sur la très réputée Bretagne Classic. Même sans les chemins de pierre, retirés du parcours à la veille de la course et à la demande des coureurs, la course a été dense et le Belge a dû faire le boulot pour forcer une arrivée au sprint dans un groupe d'une vingtaine d'hommes. A ce jeu-là, il n'y avait pas plus fort que lui.

