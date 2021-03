Cyclisme

Bennett : "J'attendais cette victoire sur une course Wold Tour d'un jour depuis très longtemps"

BRUGES-LA PANNE - Ce mercredi, Sam Bennett a ouvert un compteur. Pas celui de ses victoires qu'il alimente régulièrement, celui de ses succès sur une course World Tour d'un jour. L'Irlandais, qui a dominé Jasper Philipsen et Pascal Ackermann, était évidemment très satisait après la course.

00:02:25, il y a une heure