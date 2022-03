Cyclisme

Pression, contrat, statut... 2e de Paris-Roubaix à 22 ans, ça change quoi pour Florian Vermeersch (Lotto Soudal) ?

BRUGES - LA PANNE - Engagé ce mercredi en Belgique, Florian Vermeersch a terminé 2e de Paris-Roubaix en 2021, à 22 ans et dès sa première participation. Dans Cycling Show, il raconte cette course marquante de son début de carrière et parle de ses conséquences. Prolongé par la Lotto Soudal, sous contrat jusqu'en 2024, Vermeersch se dit ainsi dans de bonnes conditions pour confirmer... à son rythme.

