Pas de Tour de France depuis 2016, cela commence à faire beaucoup pour Bryan Coquard. Mais "le Coq", dont l'équipe Vital Concept - B&B Hotels n'a jamais participé au Tour en deux saisons d'existence, ne changera pas de formation l'an prochain. Il a prolongé son contrat avec la structure bretonne de 2 ans, soit jusqu'en 2021. Celle-ci l'a annoncé ce vendredi sur son site.

"Ne pas avoir participé au Tour de France ces deux derniers étés est un élément qui m'a fait réfléchir (en 2017, alors chez Direct Energie, il n'avait pas été sélectionné pour la Grande Boucle, ndlr). J'aurais pu partir vers une équipe assurée de disputer le Tour mais je suis convaincu que nous sommes tout près de réussir ce à quoi nous aspirons", explique le coureur de 27 ans sur le site internet de sa formation.

" Si j'étais parti, j'aurais eu l'impression d'avoir perdu deux ans "

Coquard est le leader de la Vital Concept depuis qu'il l'a intégrée, à sa création en 2018 par l'ancien coureur Jérôme Pineau. L'équipe bretonne - de deuxième division (Continental Pro) à l'échelle du cyclisme mondial - n'a donc pas reçu la précieuse invitation des organisateurs lors des deux dernières éditions du Tour. Le sprinteur savait à quoi s'en tenir et il veut assumer son choix.

"J'ai pris un gros risque voilà deux ans en m'engageant dans ce projet tout neuf, et quitter le navire si tôt n'aurait pas eu de sens. Si j'étais parti, j'aurais eu l'impression d'avoir perdu deux ans", confie l'ancien pistard, médaillé d'argent en omnium aux JO de Londres en 2012 et actuellement engagé sur l'Arctic Race of Norway. Cette saison, Coquard compte pour l'instant sept succès. Il a notamment remporté des étapes sur les Quatre jours de Dunkerque (vidéo), les Boucles de la Mayenne, l'Etoile de Bessèges, le Circuit de la Sarthe et le Tour de Belgique.