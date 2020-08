CHAMPIONNATS D'EUROPE - Thomas Voeckler avait annoncé qu'il comptait sur un puncheur (Benoît Cosnefroy) et un sprinteur pour remporter la course en ligne, mercredi à Plouay. Mais l'identité du "sprinteur" a changé. Alors qu'il misait initialement sur Nacer Bouhanni, le sélectionneur français a décidé de remplacer ce dernier par Arnaud Démare, impressionnant champion de France ce dimanche.

Il va peut-être pouvoir surfer sur sa forme olympique. Arnaud Démare, fraîchement titré champion de France, pour la troisième fois, remplace Nacer Bouhanni au sein de l'équipe de France pour la course en ligne des Championnats d'Europe mercredi à Plouay, a annoncé dimanche la Fédération française de cyclisme (FFC) dans un communiqué.

"C'est toujours un honneur de porter le maillot tricolore", a réagi à chaud Arnaud Démare en conférence de presse après son sacre national sur le circuit de Grand-Champ dans le Morbihan, devant Bryan Coquard et Julian Alaphilippe. "Thomas (Voeckler) m'avait appelé en me disant qu'il fallait que j'y sois parce que j'étais l'homme fort du moment", a révélé le sprinteur de Groupama-FDJ qui sera l'un des deux leaders, avec Benoît Cosnefroy (26e dimanche), du sélectionneur en Bretagne.

Championnats de France Démare : "Le temps passe vite, il faut prendre conscience de la chance que tu as d'être coureur" IL Y A 2 HEURES

Play Icon WATCH Alaphilippe a tout tenté mais Démare s'est montré intraitable : l'arrivée en vidéo 00:04:17

"C'est peut-être moi qui me retrouverai un jour dans la situation inverse"

"Le sélectionneur de l'équipe de France est libre de ses choix concernant les Championnats d'Europe, c'est ainsi, a réagi Nacer Bouhanni (21e de la course en ligne des championnats de France) via un message publié par son équipe, Arkéa-Samsic, sur Twitter. Je n'ai pas à les commenter. Maintenant, qui sait, à l'avenir c'est peut-être moi qui me retrouverai un jour dans la situation inverse."

La sélection : Benoît Cosnefroy (AG2R), Arnaud Démare (Groupama-FDJ), Thomas Boudat (Arkéa-Samsic), Lilian Calmejane (Total Direct Energie), Cyril Gautier (B&B Hotels - Vital Concept), Olivier Le Gac (Groupama-FDJ) et Anthony Roux (Groupama-FDJ)

Le dernier des huit noms pour la course en ligne des Championnats d'Europe "sera désigné ultérieurement", précise la FFC, parmi ces quatre coureurs: Maxime Bouet (Arkéa-Samsic), Mathieu Burgaudeau (Total Direct Energie),(Groupama-FDJ), Nans Peters (AG2R) ou Clément Venturini.

Championnats d'Europe A Plouay, des Championnats d'Europe dans l'ombre du Tour IL Y A 5 HEURES