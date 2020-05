CHAMPIONNATS D'EUROPE - Selon les informations de L'Equipe, Plouay pourrait organiser les Europe juste avant le départ du Tour de France. L'Union européenne de cyclisme (UEC) a en effet proposé aux organisateurs de la Bretagne Classic d'accueillir l'événement du 24 au 28 août prochain.

Après 2016, 2020 ? Organisateur des premiers championnats d'Europe élites en 2016, Plouay pourrait à nouveau voir les meilleurs coureurs du vieux continent s'affronter sur ses terres cette année. Après avoir un temps envisagé la suppression des Championnats d'Europe dans une saison 2020 bouleversée par la crise du coronavirus, l'Union européenne de cyclisme (UEC) aurait trouvé en Plouay une solution pour maintenir l'édition si l'on en croit les informations de L'Equipe.

24-28 août, ce sont les dates retenues par l'Union cycliste internationale (UCI) pour l'organisation des Championnats d'Europe, soit un jour avant le début du Tour de France (29 août-20 septembre). Et pour organiser des Championnats d'Europe en "urgence", rien de mieux qu'un site et une entité reconnus : Plouay. La ville bretonne a donc déjà accueilli les Europe avec le sacre de Peter Sagan chez les hommes et Anna van der Breggen chez les femmes.

Peter Sagan avec le maillot de la Slovaquie lors des championnats d'Europe Crédits Panoramic

La course masculine à trois jours du départ du Tour

"Il y a un peu plus de deux semaines, le maire de Plouay est venu nous voir pour nous proposer d'organiser les Championnats d'Europe", confie à L'Équipe Jean-Yves Tranvaux, organisateur de la Bretagne Classic qui a pour théâtre Plouay et ses alentours. La course World Tour et son équivalent féminin, Le Grand Prix de Plouay-Lorient agglomération sont déjà prévues à ces dates respectivement le 25 et le 26 août. Mais l'organisateur est prêt à revoir son calendrier pour accueillir les Europe.

Des déclarations ont d'ailleurs été déposées en préfecture en ce sens même s'il va falloir attendre début juin et les nouvelles annonces du gouvernement pour y voir plus clair. Ce qui est sûr, c'est que la course hommes ne pourra pas clore le programme comme elle le fait d'habitude. Si elle devait avoir lieu le 28 août, à la veille du départ du Tour de France, elle serait inévitablement amputée d'une partie de son plateau. L'idée serait ainsi plutôt de la fixer au mercredi 26 août.

