Cyclisme

Championnats d'Europe : Ni Bardet, ni Pinot : "Cosnefroy est la carte maîtresse de l’équipe de France" selon Fritsch

CHAMPIONNATS D'EUROPE - Dimanche sur un parcours vallonné de 179,2 km, dans Trente et ses alentours, Benoît Cosnefroy représente la meilleure chance française d'après notre consultant Nicolas Fritsch. Il voit en Romain Bardet et Thibaut Pinot des bras droits dans ce contexte. Quant à leurs rivaux, il évoque Sonny Colbrelli, Remco Evenepoel, Matej Mohoric, Peter Sagan et l'"équipier" Tadej Pogacar.

00:04:01, Hier à 18:32