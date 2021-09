Cyclisme

VIDEO - La France et Evenepoel ont tout tenté mais Colbrelli était trop fort : les temps-forts de la course en ligne

VIDEO - La France aura offert une magnifique course d'équipe autour de Cosnefroy, Remco Evenepoel aura tout fait exploser dans les 22 derniers kilomètres mais Sonny Colbrelli était trop fort et s'est offert le titre. Revivez les temps-forts de cette course en ligne des championnats d'Europe.

00:03:40, il y a une heure