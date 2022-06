Cyclisme

Hugo Page, un dérapage et un contre qui tombe à l'eau : sa chute en vidéo, lors des championnats de France

CHAMPIONNATS DE FRANCE - Hugo Page a sauté dans les roues d'un duo d'Arkéa-Samsic, ce dimanche, pour tenter de rejoindre la tête de course. Mais le bon sprinteur de l'équipe Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux a, justement, touché une roue et chuté. Voici comment le coureur de 20 ans est tombé, lors de la course en ligne, proche de Cholet. La séquence en vidéo.

00:00:40, il y a 29 minutes