Championnats de Colombie : Lopez et Bernal battus pour le titre sur le chrono

Lopez, 3e du Giro et de la Vuelta l'an passé, a bouclé le parcours à 35 secondes de Martinez, un coureur de 22 ans membre depuis l'an passé de l'équipe américaine Education First (3e du Tour de Californie).

Bernal, la révélation de la saison 2018, s'est classé troisième à près d'une minute et demie du vainqueur, qui a bouclé les 28 kilomètres menant de Cumaral à Villavicencio (centre) à plus de 47 km/h de moyenne. L'année passée, Bernal s'était adjugé le titre, avec six secondes d'avance sur... Martinez.