La ville d'Epinal accueillera bien les championnats de France en 2021. La Fédération française de cyclisme (FFC) a officialisé mardi la tenue de l'événement dans la cité vosgienne du 17 au 20 juin prochain. Une édition qui pourrait bien sourire à un grimpeur sur la course en ligne. Le circuit sera tracé au coeur de la ville et proposera au total un dénivelé proche de 4000 mètres pour la course élite messieurs.