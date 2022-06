Cyclisme

Championnats de France - Pierre Barbier : Barbier : "Tous les voyants sont au vert"

CHAMPIONNATS DE FRANCE - Interrogé par Eurosport avant le départ de la course en ligne, c'est un Pierre Barbier plutôt en confiance qui s'est présenté. Le coureur de l'équipe B&B Hotels-KTM n'a pas voulu se livrer au jeu des pronostics et souhaite se concentrer sur sa formation, dans une course qu'il imagine très difficile.

00:01:05, il y a 30 minutes