Championnats de France - Warren Barguil : "C'est un circuit atypique"

CHAMPIONNATS DE FRANCE - S'il se sent en forme après un stage dans les Pyrénées, Warren Barguil se méfie d'un tracé qu'il juge "atypique" avant la course en ligne de dimanche. Plusieurs scénarios sont possibles, et le dynamiteur de l'équipe Arkéa-Samsic espère que sa formation tirera son épingle du jeu.

00:00:55, il y a 39 minutes