Vous venez de remporter trois étapes sur le Giro, ce qui fait huit au total soit plus que Jacques Anquetil et Bernard Hinault. Qu’est-ce que ça représente pour vous ?

Arnaud Démare : De se dire que je suis le meilleur scoreur français sur le Giro, ça donne quelque chose de plus à l'histoire du vélo, au-delà de ce que je fais sur les autres courses. Ce sont des petites lignes qui se rajoutent, ce n'est pas la première. J'ai la chance de pouvoir en rajouter sur d'autres événements. Ce sont des records "anecdotiques" mais qui parlent à l'ensemble du vélo, à son histoire. Donc c'est vraiment sympa. Gagner comme je l'ai fait sur le Giro m'a vraiment fait du bien.

Vous avez déjà remporté trois fois les championnats de France (2014, 2017 et 2020), un quatrième succès ferait de vous le recordman sur l’épreuve, à égalité avec Jean Stablinski…

A.D : Ça signifie quelque chose mais je ne ressens pas plus de pression que ça. Tout ce que je fais, je donne le maximum. C'est clair que forcément, ces petits records qu'on peut faire ça écrit l'histoire du vélo. Donc c'est une motivation supplémentaire.

Ces championnats j'y pense depuis un moment

Qu'est-ce que les championnats de France ont de particulier pour vous ?

A.D : J'aime bien courir en circuit et il n'y a que les championnats de France où c'est le cas. La course est longue (240km, ndlr) et il y a quelque chose qui se dégage de cette course. On se retrouve aussi qu'entre Français. C'est une course qui me motive depuis gamin, déjà quand je faisais les championnats avec mon maillot régional de Picardie. J'ai toujours eu cette flamme pour le maillot tricolore. Ces championnats j'y pense depuis un moment.

Arnaud Démare, vainqueur de la 4e étape du Giro 2020 Crédit: Getty Images

Que pensez-vous du circuit tracé à Cholet ?

A.D : Ça fait longtemps que je n'ai pas couru à Cholet (2012). Le parcours n'est pas exactement comme la course de Cholet. C'est très urbain, avec pas mal de relances. Une première sélection va se faire par l'arrière et puis il y a quand même 2500m de dénivelé et la distance (240km). Il y aura forcément des dégâts mais je ne l'ai ni vue ni roulée encore. Je ne peux pas dire si une équipe est capable de contrôler, si les routes sont étroites ou larges. Je pense qu'il y a des équipes qui auront comme intérêt que ça arrive au sprint mais si le sprinteur n'est pas forcément en bonne condition le jour J, ça peut dynamiter dans certaines équipes.

Physiquement, je sens que je suis en bout de course

Arrivez-vous avec le maximum de confiance ?

A.D : Je me sens en confiance mais je me sens fatigué, comparé à 2020 où ça commençait. Là, je sens que depuis le mois de janvier, j'ai beaucoup donné. Je fais partie de ces coureurs avec un mois de juillet très calme. C'est ma dernière échéance, mon dernier gros objectif avant de couper vraiment. Après le Giro, j'avais cette envie de championnats en tête. Donc entre récupération et garder la condition, je n'ai pas trop relâché psychologiquement. Physiquement, je sens que je suis en bout de course. Si c'est une course avec une arrivée au sprint, je serai encore plus confiant. Maintenant si c'est une course un peu plus difficile, plus rythmée, on verra bien comment je réponds.

Qui sont les favoris selon vous à Cholet ?

A.D : Ce sont les championnats, il peut y avoir des surprises. Un coureur comme Laporte qui sera isolé mais qui est très fort, Bryan Coquard qui a fait un très gros début de saison et qui revient bien sur le Tour de Suisse. Tous les coureurs qui ont une belle pointe de vitesse. Je vois un groupe se jouer la gagne et pas quelqu'un arriver seul. Mais c'est une course longue, 240 bornes, sur un circuit urbain. Les organismes ont tous été mis à l'épreuve ces derniers jours avec la chaleur donc ça va aussi se jouer avec la fraîcheur au dernier moment.

Ce sera très ouvert à mon avis. On est un mélange entre des coureurs qui sortent du World Tour, des coureurs qui jouent une très belle course sur ces championnats, il y en a qui se préparent pour le Tour de France, d'autres pour qui c'est la dernière épreuve... Il y a un vrai mélange de plein d'états de motivation et d'envie de chacun.

Arnaud Démare a remporté le maillot cyclamen sur le Tour d'Italie 2022. Crédit: Getty Images

Vous avez 30 ans, beaucoup de victoires à votre palmarès, mais avez-vous des regrets ?

A.D : Je n'ai aucun regret sur tout ce que j'ai pu faire parce que je fais tout à 100%. Je n'ai pas de regret sur ce que j'ai pu faire à l'entraînement. Je suis aussi fier de tout ce que j'ai fait. J'ai encore plein d'envie. Ce que j'ai fait sur le Giro, si tu n'as pas d'envie, de motivation, de rêve de faire cela, tu n'y vas pas avec la hargne et tu te fais bouffer.

Milan-San Remo, c'est vraiment une course qui me fait vibrer

Malgré votre palmarès parmi les plus beaux du cyclisme tricolore, vous donnez parfois l'impression de souffrir d'un manque de reconnaissance...

A.D : Ce que pensent les gens, ça ne m'intéresse pas forcément. Je suis fier de ce que je fais et ce n'est pas fini. Ce week-end (La Route d’Occitanie, ndlr), c'était ma 88e victoire chez les pros, ça représente quelque chose. On voit toujours sur l'instant T. Ce que j'ai fait sur le Giro, c'est déjà presque très loin. C'est le monde actuel, il faut toujours penser à demain. On est jugé sur le présent et on oublie très vite. Ce que je fais, je le fais essentiellement pour moi donc ce titre sur les championnats de France, c'est le record qui n'est pas loin. C'est de la motivation supplémentaire pour moi.

Quels sont vos futurs gros objectifs ?

A.D : Il y a ce titre de champion de France, plein de belles courses que je rêve de gagner ou de regagner, comme Milan-San Remo. C'est vraiment une course qui me fait vibrer, même si ça arrive de moins en moins au sprint. Je sais que je pourrais le refaire un jour. J'arrive avec l'expérience, en pleine force de l'âge où tu te connais, tu sais quand il faut récupérer ou en remettre. Le vélo évolue énormément, c'est encore plus par objectif qu'on doit travailler, pour être vraiment à 100% le jour J, parce que maintenant quand tu es à 90% tu ramasses, alors qu'il y a 5-6 ans tu pouvais encore t'en sortir. Je gagnerai peut-être moins souvent mais il faudra cibler ces objectifs.

