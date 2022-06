Championnats de France

Julian Alaphilippe est bien de retour dans le peloton. Si beaucoup d’yeux étaient braqués sur Arnaud Démare pour le titre de champion de France, dimanche à Cholet, le retour du double champion du monde a été l'autre attraction de la journée. Le coureur de la Quick-Step Alpha Vinyl remontait pour la première fois sur un vélo en compétition, depuis sa terrible chute lors de Liège-Bastogne-Liège, le 24 avril dernier.

Un peu plus de deux mois après s’être retrouvé à terre avec un bilan médical lourd (deux côtes et une omoplate cassées et un hémopneumothorax), le double champion du monde a donc parcouru 240 kilomètres pour se jauger , avant une éventuelle participation au Tour de France, qui débute le 1er juillet à Copenhague, au Danemark.