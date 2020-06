Grièvement blessé mardi dans une chute survenue à l'entraînement, Niki Terpstra (Total-Direct Energie) a quitté l'hôpital ce dimanche, ont annoncé ses représentants. Selon son équipe, il ne sera pas de retour avant 10 à 12 semaines.

Niki Terpstra va pouvoir entamer sa convalescence à domicile. Cinq jours après une chute à l'entraînement, le Néerlandais de l'équipe Total-Direct Energie est sorti de l'hôpital. "Bonne nouvelle pour la fête des pères : Niki Terpstra a quitté l'hôpital et va pouvoir récupérer chez lui", a écrit SEG Cycling, la compagnie qui le représente, sur Twitter.

Mardi, alors qu'il roulait derrière un scooter à l'entraînement, il aurait fait une embardée pour éviter des oies sur la route et aurait violemment heurté un rocher selon des médias néerlandais. Souffrant d'un traumatisme crânien, d'une clavicule cassée, d'un poumon effondré et de contusions au dos, il avait été admis en soins intensifs. Les médecins de l'équipe Total-Direct Energie ont annoncé qu'il serait absent entre 10 à 12 semaines. Sa participation au Tour de France est donc sérieusement remise en cause.

L'ancien vainqueur de Paris-Roubaix (2014) et du Tour des Flandres (2018) tentera donc de se remettre en forme pour aborder le mois d'octobre à 100%, ou presque. Le Ronde (18 octobre) et l'Enfer du Nord (25 octobre) seront ses deux objectifs. Cette mésaventure s'inscrit dans une longue liste d'ennuis pour Terpstra. En 2019, pour sa première saison dans sa nouvelle équipe, l'ancien coureur de Deceuninck-Quick Step avait chuté sur le Tour des Flandres avec une commotion cérébrale à la clé et s'était fracturé la clavicule sur le Tour de France.

