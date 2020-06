CYCLISME - Le cycliste néerlandais Niki Terpstra a été victime d'une lourde chute lors d'un entraînement mardi au Pays-Bas, et a dû être transporté par hélicoptère à l'hôpital, a annoncé sa femme sur Instagram.

Même si son pronostic vital ne semble pas engagé, le Néerlandais souffre de plusieurs blessures et sa saison 2020 semble très compromise. "Malheureusement, la mauvaise nouvelle est vraie. Niki a eu un accident grave aujourd'hui lors d'une séance d'entraînement à vélo. Il est à l'hôpital et devra rester ici quelques jours de plus. Il n'est pas en danger de mort, mais il aura besoin de temps pour se rétablir", a expliqué Ramona Terpstra sur les réseaux sociaux.

Play Icon

Cyclisme Des étapes de 300km, 17h de vélo par jour... Le Tour de France express est lancé ! IL Y A UNE HEURE

Il aurait violemment heurté un rocher

Membre de l'équipe française Total Direct Energie, Terpstra, 36 ans, a chuté alors qu'il s'entraînait avec des amis près de Lelystad, dans le centre des Pays-Bas. Selon le média néerlandais NOS, il roulait derrière un vélomoteur lorsqu'il a subitement dû faire une embardée pour éviter de heurter des oies. Il a ensuite violemment heurté un rocher.

Le Néerlandais souffrirait d'un collapsus pulmonaire, d'une commotion cérébrale et aurait des côtes et la clavicule cassées. Spécialiste des classiques, il avait notamment remporté le Tour des Flandres (2018) et Paris-Roubaix (2014). L'an dernier, Terpstra avait déjà été victime d'une lourde commotion cérébrale consécutive à une chute lors du Tour des Flandres. Il s'était ensuite fracturé une omoplate après être tombé pendant une étape du Tour de France, ce qui l'avait obligé à abandonner la course.

Tour d’Italie Sagan va bien privilégier le Giro et faire l'impasse sur les Classiques IL Y A 7 HEURES

Play Icon