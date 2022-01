Un benjamin après le doyen : le Belge Arnaud De Lie (19 ans) a remporté dimanche le Trophée Playa de Palma, la cinquième et dernière épreuve du Challenge de Majorque, au lendemain du succès du vétéran espagnol Alejandro Valverde (41 ans). De Lie s'est imposé au sprint à Palma devant le Colombien Juan Sebastian Molano et un autre Belge, Sasha Weemaes, au terme des 169 kilomètres de la course. Le jeune Belge, né le 16 mars 2002, disputait son premier sprint au plus haut niveau.

Première victoire pour mon troisième jour de course

"J'ai suivi Pascal Ackermann qui a lancé le sprint pour Molano", a déclaré le coureur ardennais. "J'ai tout donné et j'ai gagné. Ma première victoire chez les pros pour mon troisième jour de course... Incroyable !"

Classement:

1. Arnaud De Lie (BEL/Lotto), les 169 km en 3 h 54:23.

2. Juan Sebastian Molano (COL/UAE) m.t.

3. Sasha Weemaes (BEL/VLA) m.t.

4. Hugo Hofstetter (FRA/ARK) m.t.

...

6. Michael Matthews (AUS/BIK) m.t.

7. Giacomo Nizzolo (ITA/ISR) m.t.

