Sept monts, quatre secteurs pavés : le Het Nieuwsblad sera pour un costaud

Il va falloir être solide, samedi, pour s'imposer sur le circuit Het Nieuwsblad, prévu entre Gand et Ninove (nord) et qui s'annonce dans des conditions difficiles. Mathieu van der Poel aurait pu faire figure de grand favori sur l'épreuve flandrienne, mais le prodige néerlandais s'est résolu à déclarer forfait, cloué au lit par une grippe. Le Slovaque Peter Sagan est également absent : il préfère préparer les grandes échéances du printemps par des entraînements en altitude.

Les favoris seront donc à chercher principalement au sein des équipes belges Deceunink et Lotto. Ancien vainqueur de l'épreuve, le Tchèque Zdenek Stybar ne fait pas mystère de ses ambitions: il est là "pour gagner" soutenu par la solide formation de Patrick Lefevere. Mais Lotto ne manquera pas d'argument pour le contrer. Avec Philippe Gilbert et Tim Wellens, il y a de quoi faire.

Le come-back de Van Aert

Gilbert se veut toutefois prudent : "J'ai été malade au récent Tour d'Algarve. J'ai dû prendre des antibiotiques. Il est donc difficile de définir des ambitions claires". Son compatriote Greg Van Avermaet (CCC) se veut plus optimiste : "J'ai reconnu le parcours mercredi et mes sensations étaient excellentes". C'est le cas aussi pour Tiesj Benoot qui "adore la pluie et le vent".

Les regards seront aussi tournés vers un autre Belge : Wout Van Aert qui reprend la compétition huit mois après sa terrible chute au Tour de France. En juillet dernier, le triple champion du monde de cyclo-cross, 25 ans, vainqueur de l'étape du Tour de France 2019 à Albi, avait chuté quatre jours plus tard lors du contre-la-montre de Pau, s'occasionnant un très profonde plaie à la cuisse droite (tendon endommagé, plaie profonde de quatre centimètres).

Le final de la course s'annonce palpitant. En l'espace d'une trentaine de kilomètres à peine, il y aura pas moins de sept monts et quatre secteurs pavés qui vont pouvoir permettre de faire la décision. Un terrain parfait les plus costauds. Il faudra notamment passer par le Molenberg et le Berendries, mais situé à une quinzaine de kilomètres de l'arrivée l'enchaînement redoutable Mur de Grammont et Bosberg sera sans doute un moment clé.