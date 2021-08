Giacomo Nizzolo (Qhubeka), champion d'Europe en titre, a triomphé sur le circuit de Getxo. Nizzolo (32 ans), deuxième l'an passé, a devancé son compatriote Giovanni Aleotti (22 ans) et le Colombien Santiago Buitrago (21 ans) au terme des 193,5 kilomètres. L'Italien Matteo Trentin et le Slovène Matej Mohoric ont été les principaux animateurs de la course avant que le néo-pro porto-ricain Abner Gonzalez (20 ans) provoque l'échappée décisive à l'entrée des 20 derniers kilomètres.

Classement

1. Giacomo Nizzolo (ITA/Qhubeka), les 193,5 km e 4 h 12:22.

2. Giovanni Aleotti (ITA/BOR) m.t.

3. Santiago Buitrago (COL/BAH) m.t.

4. Abner Gonzalez (PRI/MOV) à 12.

5. Ide Schelling (NED/BOR) 12.

...

9. Matteo Trentin (ITA/UAE) 1:04.

