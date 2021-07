Première de choix pour Neilson Powless samedi. Grand animateur du final, l’Américain de 24 ans n’a pas failli sur la ligne à San Sebastián et s’est offert une première victoire dans sa carrière professionnelle. Un succès à la saveur relevée, tant l’épaisseur du plateau et la rudesse des conditions ont été au rendez-vous ce samedi. Le grimpeur de la EF Education - Nippo a anticipé la dernière difficulté du jour et réglé au sprint ses compagnons d’échappée, Matej Mohoric (Bahrain -Victorious) deuxième, et Mikkel Honoré (Deceuninck – Quick Step) troisième.

Transparent à l’instar des autres grands noms alignés sur l’épreuve, Julian Alaphilippe (Deceuninck – Quick Step) n’a pas pesé sur la course et n’a pu faire mieux qu’une sixième place, à 1’04’’ du vainqueur du jour.

Un quatuor opportuniste

On attendait une explication entre favoris. D’un côté les silhouettes fluettes des grimpeurs Egan Bernal et Jonas Vingegaard face à la giclette des puncheurs tels qu’Alaphilippe ou Mollema. On a rapidement pensé que tout le monde économisait ses forces en vue de cet Alto de Murgil (2,1 km à 10,1 %), mur basque aux portions terrifiantes, dont le sommet situé à 8 km de l’arrivée devait servir de rampe de lancement pour le futur vainqueur. Mais la pluie a fait son apparition, retardé l’éclosion de l’échappée du jour (finalement formée à 150 km du but), et crispé un peloton peu enclin à prendre des risques inutiles.

Loin de suivre cet adage attentiste, Matej Mohoric n’a pas attendu les pourcentages sévères de l’ultime ascension du jour pour s’échapper à 25 km de la ligne, sur une chaussée totalement détrempée, avec le support de trois coureurs : Neilson Powless, Mikkel Honoré et Lorenzo Rota. Le quatuor a avalé sans mal Simon Carr, esseulé en tête depuis son coup de force dans l’Erlaitz (3,9 km à 10,6 %), repoussant l’assaut d’un Mikel Landa transcendé à domicile.

