Un parcours toujours exigeant et un joli casting. La Clasica San Sebastian promet un beau spectacle samedi. Avec un champion du monde en tête d'affiche. Pour son retour moins de deux semaines après l'arrivée du Tour de France, qu'il a terminé 30e et jugé "particulièrement dur", Julian Alaphilippe aura un terrain taillé pour lui afin de faire la différence: deux montées de 3e catégorie, trois de 2e catégorie et l'ascension d'Erlaitz (1re catégorie) sont au programme de cette classique longue de 223,5 km.

La course pourrait s'animer dans les 70 derniers kilomètres avec le célèbre Jaizkibel, surplombant la baie de Hendaye, avant le pentu Erlaitz (3,8 km à 10,6%). La dernière difficulté du jour, dont le sommet se trouve à moins de dix kilomètres de l'arrivée, pourrait faire la décision avec 2,1 km à plus de 10% de moyenne.

Sur un tel profil, Alaphilippe essayera de succéder à son équipier belge, le prodige Remco Evenepoel, vainqueur de la dernière édition disputée en 2019. Le coureur de la formation Deceuninck avait distancé tous ses rivaux loin de l'arrivée, sans jamais être rattrapé pour finir par s'imposer en solitaire. L'année dernière, la course, prévue fin juillet, avait dû être annulée en raison de la pandémie de coronavirus.

Un plateau royal

Vainqueur au sprint en 2018, le champion du monde et jeune papa, aura fort à faire: la plupart des grands noms du cyclisme mondial n'ayant pas pris part aux Jeux olympiques de Tokyo seront présents au départ de Saint-Sébastien. Le vainqueur du dernier Giro, le Colombien Egan Bernal (Ineos), qui avait lourdement chuté en 2018, viendra afin de préparer la Vuelta (14 août - 5 septembre), tout comme le Français Geoffrey Bouchard (AG2R-Citroën), meilleur grimpeur du tour d'Italie cette année.

Certains des animateurs du Tour de France 2021 seront également de la partie comme le dauphin du maillot jaune Tadej Pogacar, le Danois Jonas Vingegaard (Jumbo), le Néerlandais Bauke Mollema (Trek), vainqueur d'une étape sur la Grande Boucle et 2e derrière "Alaf" en 2018, ou les frères Izagirre, Jon et Gorka (Astana), qui évolueront sur leurs routes.

La formation Bahrain sera aussi à surveiller, après un Tour de France impressionnant. Le Basque Mikel Landa, pris dans la même chute que Bernal il y a trois ans, emmènera une équipe où on retrouvera aussi l'Ukrainien Mark Padun, vainqueur surprise des deux étapes reines du Dauphiné en juin.

