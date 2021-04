L'engagement de Cofidis va s'étirer au-delà de 2022. En effet, la formation française a annoncé jeudi dans un communiqué qu'elle allait poursuivre l'aventure pour trois années supplémentaires, soit jusqu'en 2025. Par ailleurs, l’équipe féminine de Cofidis débutera dès la saison prochaine en Continental (2e division) et bénéficiera d’un budget d’un million d’euros par an. Il s'agit de deux nouvelles majeures annoncées par l'équipe qui s'est imposée comme un acteur important du monde du cyclisme depuis 1996.

"Avec cet horizon 2025, une nouvelle phase de développement va commencer, a noté Cédric Vasseur, le manager général de Cofidis. Elle offre une stabilité et permet de débuter une nouvelle ère où nous nous attacherons à être plus ambitieux." Thierry Vittu, directeur des ressources humaines du groupe et président de Cofidis compétition, a indiqué avoir obtenu une augmentation du budget à hauteur d’1,5 million d’euros supplémentaire par saison pour la catégorie messieurs. Cofidis a remporté deux succès en 2020 et n'a plus gagné la moindre victoire d'étape sur le Tour de France depuis 2008.

