Tour de Colombie : Education First s'adjuge le chrono par équipes, Rigoberto Uran leader

Education First a remporté la première étape du Tour de Colombie, un contre-la-montre par équipes long de 14 km dans les rues de Medellin. Un succès qui a permis à Rigoberto Uran de revêtir le maillot de leader. L'équipe américaine a précédé de 8 secondes les Deceuninck emmenés par le Français Julian Alaphilippe et de dix secondes les Sky du Britannique Chris Froome et du Colombien Egal Bernal.

La Movistar de Quintana cède du terrain

Froome, quadruple vainqueur du Tour de France, participe pour la première fois au Tour de Colombie, aux côtés de Bernal, vainqueur l'an dernier. L'équipe Movistar du Colombien Nairo Quintana, a terminé à 44 secondes d'Education First.

La deuxième étape se déroulera mercredi en plaine, à La Ceja (nord-ouest), sur une boucle de 150,5 km avec un seul col de 4e catégorie à franchir. L'arrivée est prévue dimanche, au sommet du col de première catégorie de l'Alto de Palmas, dans la banlieue de Medellin.

Au total, 168 coureurs de 28 équipes représentant 30 nationalités, dont six formations de la catégorie World Tour, participent à cette deuxième édition du Tour de Colombie.