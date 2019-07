Comment vivez-vous le cyclisme ? L'UCI lance une consultation

L'UCI a besoin de vous. L'Union cycliste international lance une grande consultation pour recueillir les impressions du public par rapport aux courses. "C'est essentiel d'avoir l'opinion non seulement des différents acteurs mais aussi du public, explique le président de l'institution, David Lappartient. L'enquête que nous lançons offre à chacun la chance de donner son opinion et fait partie d'une large consultation qui permettra à l'UCI de faire un pas vers la modernisation du cyclisme sur route en répondant aux attentes du plus grand nombre."

Votez-ici

Parmi les sujets de discussion :

L'utilisation des oreillettes par les équipes et leur s coureurs

La taille des équipes et le budget

Le format des courses

La programmation des événements…

La clôture des votes sera le 16 juillet. Un tirage au sort permettra à certains participants à l'enquête de gagner un séjour pour deux personnes aux championnats du monde sur route dans le Yorkshire, avec un accès au salon VIP. Les plus chanceux pourront également remporter le maillot arc-en-ciel dédicacé par le champion du monde 2019.