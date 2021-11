C'est une soirée qu'il voudrait surement oublier. Mais qui fait du bruit en ce début de semaine. Comme le révèle Nice Matin ce lundi, Peter Sagan a été condamné suite à un accrochage avec la police, le 25 avril dernier à Monaco. La raison ? Après une soirée alcoolisée, le champion slovaque a été contrôlé par les forces de l'ordre locale alors qu'il enfreignait le couvre-feu imposé par la pandémie du Covid-19.

Et s'il ne conduisait pas, il se serait emporté quand les policiers lui auraient demandé de sortir de la voiture. Depuis, le sprinter de 31 ans, qui a blessé un policier à la main quand il s'est débattu, a été condamné à 5.000 euros d’amende. D'après le quotidien régional, il aurait ensuite expliqué avoir eu peur qu'on le "force à se faire vacciner".

Alors que l'information circule de plus en plus, Peter Sagan a tenu à s'expliquer sur son compte Facebook : "En ce qui concerne les nouvelles parues aujourd'hui relatives à la nuit du 25 avril, je souhaite profiter de cette occasion pour présenter mes plus sincères excuses. Ça a été une mauvaise expérience qui m'a fait réfléchir profondément et tirer de précieuses leçons. Je suis vraiment désolé pour cet incident qui ne se reproduira jamais."

