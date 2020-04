Le cycliste britannique Geraint Thomas a réussi, en pédalant pendant 36 heures sur des rouleaux dans son garage, à lever 300.000 livres (près de 350 000 euros) pour le système de santé publique britannique (NHS), dont le personnel lutte pour soigner les malades atteints du Covid-19 au Royaume-Uni.

"J'ai entendu tellement d'histoires sur ce qu'ils (les personnels soignants) font que cela m'a donné l'envie d'essayer de jouer un tout petit rôle en essayant d'aider un petit peu", a déclaré à la BBC le Gallois, vainqueur du Tour de France en 2018, rappelant que sa mère, retraitée, était retournée travailler à l'hôpital à Cardiff, et que son meilleur ami était médecin hospitalier.

Thomas, également double champion olympique de poursuite par équipes en 2008 et 2012, a réussi cette performance en trois jours, à raison de 12 heures quotidiennes, dans le garage de sa résidence de Cardiff au pays de Galles. "Sans exagérer, les deux dernières heures ont été les plus éprouvantes de toute ma carrière", a-t-il déclaré. "Je pouvais à peine m'asseoir." "Jusqu'alors, ma plus longue sortie sur route à vélo était de 8 h 20 min en groupe, avec une pause café", a rappelé le champion de 33 ans.

"Là, ça a été du sérieux", a encore affirmé celui qui a couru l'équivalent de huit ou neuf étapes d'un Tour de France. "Je vais avoir besoin d'une semaine pour récupérer", a-t-il dit. Thomas, désigné personnalité sportive britannique de l'année en 2018, est en confinement comme la plupart des sportifs de haut niveau à cause de la pandémie de coronavirus, qui a provoqué le report ou l'annulation de toutes les grandes courses au calendrier du printemps et de l'été.