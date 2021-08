Remco Evenepoel (Deceuninck) s'est imposé en solitaire la Course des raisins, jeudi à Overijse dans la banlieue de Bruxelles. Le jeune coureur de 21 ans s'est imposé en solitaire après être sorti dans le Smeysberg, à 60 km de l'arrivée, devançant son équipier danois Mikkel Honoré et le Belge Aimé De Gendt. Son raid a été brièvement interrompu à une trentaine de kilomètres de l'arrivée quand la course a été neutralisée en raison d'un feu qui s'est déclaré non loin du parcours.

Pour son retour en compétition après un mois de pause, le Français Julian Alaphilippe, champion du monde en titre et équipier d'Evenepoel, est apparu bien en jambes, souvent aux avant-postes, mais n'a pas pesé sur la course. Evenepoel décroche déjà le 20e succès de sa carrière, le sixième de la saison après une étape et le classement général du Tour de Belgique ainsi que deux étapes et le classement général du Tour du Danemark. Il succède au palmarès de l'épreuve à son équipier français Florian Sénéchal, absent cette année.

