Quand Julian Alaphilippe fait son retour, il charrie toujours avec lui l'idée du panache, de la liberté et du spectacle. Absent depuis la Clasica San Sebastian achevée à la 6e place après un Tour de France qui l'a vu lever les bras dès le premier jour et porter le maillot jaune dès le deuxième, le Champion du monde va remettre un dossard. Ce sera jeudi lors de la Course des Raisins, un mois jour pour jour avant les Championnats du monde qui auront lieu dans les Flandres. Son prochain grand objectif évidemment.

Une attaque monstrueuse pour un grand bonheur à l'arrivée : Alaphilippe a fait le show

Ce sera la première fois qu'Alaphilippe disputera Druivenkoers - Overijse selon son appellation flammande. En 2020, c'était son coéquipier Florian Sénéchal qui l'avait emporté et Decuninck-Quick Step pourrait bien encore rafler la mise puisque c'est une très belle équipe qu'elle y alignera. Aux côtés d'Alaphilippe, la formation belge comptera aussi sur Remco Evenepoel et Kasper Asgreen, vainqueur du Tour des Flandres en avril dernier. "La Course des Raisins est importante parce qu’elle présente un parcours difficile avec certaines parties qui seront également empruntées pendant le championnat du monde", a déclaré le directeur sportif Rik Van Slycke. Ce n'est donc pas un hasard si Alaphilippe s'y présentera.

Cyclisme Alexis Guérin est EN DIRECT dans Bistrot Vélo à partir de 17h IL Y A 43 MINUTES

Dans un mois, au matin du dimanche 26 septembre, Julian Alaphilippe ne sera plus champion du monde... mais il aura l'occasion de doubler. Sur un parcours qui devrait lui convenir dans les Flandres, le Français aura cependant fort à faire face à la paire Wout Van Aert - Mathieu van der Poel, bien que celui-ci souffre en ce moment du dos, mais aussi avec Tadej Pogacar qui lorgne le maillot irisé. Le Slovène, Alaphilippe le retrouvera dès dimanche puisqu'après les Raisins, il se rendra à Plouay pour disputer la Bretagne Classic.

Cyclisme La belle promotion : Laporte rejoindra Jumbo-Visma en 2022 IL Y A 6 HEURES