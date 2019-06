Le coup est terrible pour Chris Froome. Victime d'une chute lors de la reconnaissance du chrono de la 4e étape du Critérium du Dauphiné, le Britannique ne sera pas présent sur les routes du Tour de France. Ce mercredi soir, Ineos, son équipe, a communiqué au sujet de l'état de santé de son coureur. Le bilan est sans appel : il souffre d'une fracture du fémur droit, du coude et de plusieurs côtes.

"C'est toujours traumatisant"

"Je salue le traitement qu’il a reçu des services d’urgence et de l’Hôpital de Roanne (...) Nous allons maintenant nous concentrer sur son rétablissement", explique Richard Usher, le docteur de la Team Ineos. "L'une des grandes forces dans cette équipe est de se rassembler dans les moments difficiles, et nous nous assurerons de faire tout notre possible pour soutenir Chris et sa famille", explique quant à lui Dave Brailsford, le manager.

Vidéo - "Chris Froome arrivait en bas de la descente, le vent lui a fait perdre le contrôle"

"C'est toujours traumatisant quand un coureur tombe et doit déplorer des blessures sérieuses (...) Chris avait travaillé incroyablement dur pour arriver en super forme et être sur la bonne voie pour le Tour, qu'il va malheureusement manquer", poursuit-il. Quadruple vainqueur de la Grande Boucle, Chris Froome sera le grand absent de cette édition 2019.