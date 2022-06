Cyclisme

Critérium du Dauphiné - Le profil de la 6e étape : Un sprint possible, mais surtout un ticket d'or pour les baroudeurs ?

CRITERIUM DU DAUPHINE - Un dernier "répit" avant un week-end corsé, voici le menu de la sixième étape. Si les grimpeurs au début et les sprinteurs à la fin pourraient jouer leur carte, les baroudeurs et les coureurs offensifs devraient être à l'honneur entre Rives et Gap. Le Critérium du Dauphiné est à suivre toute la semaine sur Eurosport.

00:01:58, il y a 12 minutes