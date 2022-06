Cyclisme

Dauphiné - Alexis Vuillermoz, l'émotion intense : "J'ai crié de bonheur et j'ai fait une petite crise d'asthme"

CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ - Il est de retour sur le devant de la scène. Alexis Vuillermoz (TotalEnergies) a gagné la 2e étape, disputée ce lundi entre Saint-Péray et Brives Charensac. Sa joie est d'autant plus intense qu'il explique avoir envisagé l'arrêt de sa carrière, il y a un an. Voici la réaction du puncheur français de 34 ans, qui a pris le maillot jaune à l'issue de ce succès libérateur.

00:02:33, il y a une heure